Vodilna Florida rekordni mesec zaključila z visoko zmago 24ur.com V severnoameriški hokejski ligi NHL so Florida Panthers v gosteh z 8:4 odpravili Columbus Blue Jackets in se utrdili na vrhu lige. Florida je pri 69 točkah, ima dve točki (a tudi tri odigrane tekme) več od Colorada Avalanche, najboljše ekipe zahodne konference ter pet točk (in štiri odigrane tekme) več od Carolina Hurricanes, ki so na vzhodu drugi.

