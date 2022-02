Nasvidenje, bivol, naj zarjove tiger, ki simbolizira moč, odločnost in pogum RTV Slovenija Za petino človeštva se začenja lunarno novo leto ali praznik pomladi. Po kitajskem horoskopu bo to v znamenju črnega vodnega tigra, ki simbolizira strast in odločnost. Na ta praznik se na Kitajskem zberejo družine, kar pomeni ogromno potovanj in selitev.

