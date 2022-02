Argentinski osmoljenec se po dveh letih in pol vrača na igrišče Sportal Argentinski teniški zvezdnik Juan Martin del Potro pri 33 letih še ni rekel zadnje vrhunskemu tenisu. Nekdanji zmagovalec odprtega prvenstva ZDA (2009) zaradi zdravstvenih težav ni igral že dve leti in pol. Na svetovni jakostni lestvici je padel na 757. mesto, prihodnji teden pa se bo pridružil teniški karavani in zaigral na turnirju ATP v Buenos Airesu. Nekdanji zmagovalec teniškega odprtega prve...

