Kaja Vidmar o nosečnosti in življenju v Španiji: Samo še čakamo in se veselimo 24ur.com Na svojem Instagramu je sledilce presenetila z nosečniško fotografijo. Kaja Vidmar je še pred slabima dvema letoma na svojih družbenih omrežjih delila veliko stvari iz svojega vsakdana, takrat je bila tudi ena od tekmovalk šova Zvezde plešejo. A prišla je epidemija, šov je bil odpovedan in Kaja je, kljub trenutni svetovni situaciji, zaživela novo življenje. Preselila se je v Madrid, tam začela de...

