Politična poprava krivic podjetniškim izbrisancem in CHF kreditojemalcem s figo v žepu Finance Kaj, kdaj in koliko bodo imeli oškodovanci v resnici od zakonov, s katerimi poslanci odpravljajo stare »krivice«, pa so zakoni potencialno diskriminatorni in bodo zelo verjetno pod dolgotrajno presojo ustavnega sodišča

Sorodno



















Oglasi Omenjeni ustavno sodišče Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Žan Košir

Zdravko Počivalšek

Tina Maze

Peter Prevc