Novogoriški zdravstveni dom izvaja le nujne in neodložljive storitve 24ur.com V Zdravstvenem domu Nova Gorica zaradi kritične kadrovske situacije in izjemnih obremenitev ob velikem številu obolelih s covidom-19 do nadaljnjega delujejo v izrednih razmerah, so sporočili iz doma. To pomeni, da v ambulantah družinske medicine in pediatrije izvajajo samo nujne in neodložljive storitve. Nujnost pa bo ocenil izbrani zdravnik.

