Visokošolski sindikat pozval vlado k pogajanjem za višje plače, sicer napoveduje stavko RTV Slovenija Visokošolski sindikat Slovenije je vladi in pristojnim ministrstvom poslal zahtevo za dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja in kolektivne pogodbe za javni sektor zaradi povišanja plač zdravnikov.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Žan Košir

Zdravko Počivalšek

Milan Mandarić

Tina Maze