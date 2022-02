O prevzemu Etre 33 še priče Primorske novice Na novogoriškem okrožnem sodišču se je včeraj nadaljevalo sojenje Stojanu Petriču in štirim soobtoženim zaradi prevzema podjetja Etra 33 leta 2010. Pred sodni senat je stopilo enajst prič, ki so poznale ali sodelovale v postopku nakupa deležev ob prevzemanju ljubljanskega podjetja s strani Kolektorja in treh manjših lastnikov.

