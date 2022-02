Marguč in Štuhec na čelu slovenske olimpijske reprezentance, pozitivna tudi Eva Urevc 24ur.com Čez natanko tri dni se bodo na ikonični stadion Ptičje gnezdo (t. i. Birds nest) sprehodili najboljši zimski športniki in športnice sveta. Slavnostna otvoritev velja za enega najbolj spektakularnih dogodkov na svetu ter tistega, ki se ga olimpijci najbolj veselijo. Žal je pandemija koronavirusa tudi temu dogodku odvzela čar množice ljudi, ki so v preteklosti plačali visoke vsote denarja, da so la...

Sorodno





















Oglasi