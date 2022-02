Osumljenca za uboj policistov v Nemčiji sta krivolovca 24ur.com Dan po smrti dveh policistov na zahodu Nemčije so preiskovalci predstavili več podrobnosti o dogodku. Osumljenca za uboj sta krivolovca, v prtljažniku njunega vozila so odkrili mrtvo divjad, je na novinarski konferenci v Kaiserslauternu povedal višji državni tožilec Stefan Orthen. Pri dejanju so ju po naključju odkrili.

