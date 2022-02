Leto dni po vojaškem udaru vladata kaos in revščina Dnevnik Leto dni mineva od puča v Mjanmaru, s katerim so generali državo pahnili v bedo in kaos. V boju proti njim in za demokracijo so etnične manjšine začele v nasprotju s poprejšnjimi prepričanji sodelovati z Burmanci, ki predstavljajo dve

Oglasi