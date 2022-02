Madžarski Prestige z eno nogo že v Portorožu Primorske novice Slovenski državni holding in Kapitalska družba imata mesec dni časa za odločitev, ali bosta uveljavila predkupno pravico in kupila 43-odstotni delež sklada York v Savi, ki obvladuje hotele od Bleda in Ptuja do Portoroža. York sicer delež prodaja madžarskemu investitorju Prestige Tourism. V sindikatu gostinstva in turizma so ogorčeni.

Sorodno























Oglasi