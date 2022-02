Iz gozdov ukradli 100 kamionov državnega lesa 24ur.com Več kot tisoč kubičnih metrov lesa vsako leto izgine iz državnih gozdov. Največ pokradenega lesa iz gozdov v lasti države, ki se razprostirajo na 12 odstotkih površine Slovenije, so zabeležili v letu 2020, ko so izmaknili kar za 100 polnih tovornjakov lesa. Večinoma morajo storilci najprej drevesa posekati in jih s tovornjaki izvleči iz gozdov. Zato je vprašanje, kako lahko takšna dejanja ostanej...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Avstrija

Italija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Žiga Pance

Robert Golob

Anže Ropret

Tina Šutej