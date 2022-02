V poskusu državnega udara v Gvineji Bissau več mrtvih, napadalci neznani RTV Slovenija V zahodnoafriški državi Gvineja Bissau je prišlo do poskusa udara, v katerem je umrlo več ljudi. Predsednik Umaro Cissoko Embaló je dogajanje označil za "neuspešen napad na demokracijo" in medtem dejal, da so razmere že pod nadzorom.

