Prekrivajo le pet odstotkov slovenskega ozemlja, a so izjemnega pomena za naravo in ljudi 24ur.com Znate našteti kakšno mokrišče v vaši okolici? To so območja, ki so stalno ali občasno pod vodo. Najpogosteje jih poznamo kot barja, močvirja, soline, poplavne mokrotne travnike, poplavne gozdove, slane lagune, poplavne ravnice rek ... Boljše poznavanje mokrišč v naši okolici pripomore, da razumemo pomembno vlogo, ki jih imajo za ljudi in naravo. Zato vsako leto 2. februarja obeležujemo dan mokriš...

Sorodno

Oglasi