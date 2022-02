Europol dobiva širša pooblastila za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu RTV Slovenija Evropska policijska agencija (Europol) bo v skladu s sporazumom, ki so ga v torek sklenili pristojni organi EU-ja, za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu lahko uporabljala informacije zasebnih partnerjev in razvijala nove tehnologije.

Sorodno Oglasi