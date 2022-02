Še 32 novih pozitivnih testov v Pekingu Sportal Okužbe z novim koronavirusom še kar povzročajo težave udeležencem bližnjih olimpijskih iger v Pekingu. Prireditelji so sporočili, da so v olimpijskem mehurčku potrdili še 32 okužb oziroma pozitivnih testov na virus. Med sredinimi primeri je tudi devet športnikov oziroma članov ekip. Skupaj so od 23. januarja potrdili 232 pozitivnih testov.

