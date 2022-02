Kitajsko goro Taihang prekrili s solarnimi paneli 24ur.com Na gori Taihang, v kitajski provinci Hebej, so zasnovali prav poseben projekt. Na gori so zaradi velikih, neuporabljenih površin in želje po promociji čistejše energije namestili solarne panele. Pričakuje se, da bo zmogljivost sistemov, ki svetlobo pretvarjajo v električno energijo, dosegla 321 megavatov na leto. Približno 78 odstotkov sistema je priključenega na nacionalno električno omrežje.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Kitajska

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Andrej Vizjak

Jure Zupan

Andrej Ribič

Anže Lanišek

Cene Prevc