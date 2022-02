Povežimo Slovenijo na volitve z zavezami v dobro gospodarstva, ljudi in narave Dnevnik Stranke SLS, Konkretno, Zeleni Slovenije, NLS in Novi socialdemokrati so danes slovesno podpisale pogodbo o skupnem nastopu na državnozborskih volitvah pod imenom Povežimo Slovenijo. Programska izhodišča se bodo vrtela okrog treh načel - kaj je...

