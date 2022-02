ZPS: Zahtevnim smučarjem največ nudi Krvavec Primorske novice Smučarji, ki so jim najbolj všeč srednje zahtevne in zahtevne proge, bodo po ugotovitvah Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) med slovenskimi smučišči za svoj denar največ dobili na Krvavcu. Sledijo Mariborsko Pohorje, Kranjska Gora in Cerkno. Manj zahtevnim smučarjem priporočajo Mariborsko Pohorje, zatem pa Kranjsko Goro in Cerkno.

