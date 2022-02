Krka za uvod do zmage na Polzeli Sportal Danes se je z obračunom med Hopsi in Krko začel 17. krog lige Nova KBM. Zmage z 78:74 so se veselili košarkarji novomeškega kluba. V petek bo Zlatorog gostil Rogaško, Helios pa se bo pomeril z Ilirijo. V soboto bosta na sporedu še dve tekmi.

Oglasi