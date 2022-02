Prigarana in pomembna zmaga Kamničanov v Avstriji, Mariborčani poraženi Sportal Počasi, a vztrajno se končuje skupinski del srednjeevropske lige MEVZA za moške. Odbojkarji ACH Volley in gostitelj SK Zadruga AICH/DOB sta si nastop na zaključnem turnirju že zagotovila, prav tako OK Merkur Maribor izgubil proti Zadrugi Dob. V igri za zadnje prosto mesto sta tako še Calcit Volley in Mladost Zagreb. Kamničani imajo vse stvari v svojih rokah, na zaključni turnir jih zagotovo peljej...

