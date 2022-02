Zveza Sonček predlaga spremembo zakonodaje in konec odvzemanja volilne pravice RTV Slovenija V Zvezi Sonček so na politične stranke, predsednike DZ-ja, republike in vlade ter ministre naslovili pobudo za spremembo zakona o volitvah v DZ. Volilna pravica mora biti po ustavi za vse enaka tudi za vse invalide, poudarjajo.

