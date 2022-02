Raziskave na področju raka dojk in rodil bo odslej podpiral tudi sklad Mojce Senčar RTV Slovenija Raziskave raka dojk in rakov rodil bo v Sloveniji odslej podpiral tudi sklad, ki so ga ustanovili v združenju Europa Donna Slovenija. V skladu je letos 25 tisoč evrov, poimenovali pa so ga po dolgoletni predsednici združenja Mojci Senčar.

Oglasi