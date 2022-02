Telekom Slovenije toži POP TV in Kanal A za več kot 12 milijonov evrov Dnevnik Telekom Slovenije družbi POP TV in Kanal A, ki sta del sistema medijske družbe Pro Plus, toži za ničnost pogodbe o vključitvi njunih programov v sistem največjega telekomunikacijskega operaterja v državi, je razvidno iz besedila tožbe, ki ga je...

Sorodno



Oglasi