Ta domneva o sanjskem moškem je velika laž TOčnoTO.si Šov Sanjski moški je zagotovo eden bolj pričakovanih šovov to leto. A ugibanja o tem, kdo bo novi sanjski moški in kakšen je, se, kar naprej stopnjujejo. Definicija o tem, kakšen je sanjski moški, je seveda odvisna od osebe, ki jo sprašujemo. Naj bi bil velik, šarmanten, prijazen, ljubeč in še bi lahko naštevali. Zadnje […] Ta domneva o sanjskem moškem je velika laž was first posted on 2 februarja,...

Sorodno

































Oglasi