GZS pozvala poslance k ohranitvi možnosti kritja posrednih stroškov emisij v ZVO-2 Energetika.NET Pred jutrišnjo obravnavo predloga zakona o varstvu okolja-2 (ZVO-2) v državnem zboru je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) poslanske skupine pozvala, da upoštevajo argumente gospodarstva in ohranijo možnost kritja posrednih stroškov emisij toplogrednih plinov iz sredstev podnebnega sklada tudi v ZVO-2, so danes sporočili iz GZS. »To nenazadnje vzpostavlja pogoje za prehod v brezogljično družbo in daje podlage za strateško politiko zmanjševanja emisij CO2 v Sloveniji.«

