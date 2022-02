Googlovi rezultati rekordni Slo-Tech Avtor Matej Huš Googlov lastnik Alphabet je objavil rezultate zadnjega lanskega četrtletja in celotnega fiskalnega leta, ki so navdušili. V zadnjem četrtletju so v primerjavi z letom poprej prihodke povečali za 32 odstotkov na 75,3 milijarde dolarjev. Ob tem so ustvarili 20,6 milijarde dolarjev dobička, kar je 35 odstotkov več kot v predhodnem letu. V celotnem letu 2021 so ob 257 milijardah prihodkov pridelali 76...

