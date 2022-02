Zakaj plin in jedrska energija začasno postajata zelena vira Dnevnik Evropska komisija je potrdila, da sta zemeljski plin in jedrska energija opredeljena kot prehodna zelena vira energije. Možnosti, da bi nasprotniki preprečili dokončno potrditev v evropskem svetu ali parlamentu, so majhne.

Sorodno

Oglasi