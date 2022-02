Evropska in italijanska kinematografija se poslavlja od Monice Vitti Dnevnik V 91. letu starosti je v sredo umrla italijanska filmska igralka Monica Vitti. Ob Gini Lollobridgidi in Sophii Loren je bila ena najuspešnejših igralk 60. let minulega stoletja, imenovali so jo tudi kraljica italijanskega filma.

