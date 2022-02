Piše: C. R. Skupina Triglav bo pod okriljem projekta Zavarujmo prihodnost v sodelovanju z več kot 100 partnerji z zelo različnih področij, od športa, do kulture, zdravstva, preventive in gospodarstva v naslednjih mesecih še aktivneje soustvarjala trajnostna prizadevanja. Vsak mesec bo posvečen spodbujanju in uresničevanju enega od 17 ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov, k tr ...