Piše: C. R. Družba Elan temeljito okrepila lastno obljubo trajnostnega poslovanja. Trajnost poslovanja je vtkana v DNK skupine Elan in produktov, ki jih proizvajamo. Poudarek naših aktivnosti delimo na skrb do okolja, skrb do zaposlenih in širše družbe ter poslovanje skladno z aktivnostmi krožne ekonomije. V Elanu je že stekla izgradnja sončne elektrarne, ki bo začela obratovati v drugi polovici ...