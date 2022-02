Policisti ocenili, da je bil direktor Olaj prizadet Primorske novice Nekdanji politik in predsednik državnega zbora Pavel Gantar je prejel odločbo o prekršku po zakonu o varstvu javnega reda in miru, po kateri mora plačati dobrih 250 evrov globe zaradi nasilnega in drznega vedenja. Postopek je zoper Gantarja sprožil generalni direktor policije Anton Olaj, povod pa je bil tvit Gantarja 9. oktobra lani.

