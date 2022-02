Fantastično skakanje slovenskih deklet na olimpijskem prizorišču Sportal Slovenske skakale so z odločnim korakom stopile na olimpijsko skakalnico v Džangdžjakovu. Pohvalile so se lahko s fantastičnimi dosežki. Nika Križnar je bila pri drugem od treh skokov na treningu najboljša med vsemi, pri zadnjem druga. Urša Bogataj je bila tako pri prvem kakor pri drugem odlična druga. Razpoloženi sta bili tudi Ema Klinec in Špela Rogelj. Če se dan po jutru pozna, bomo lahko v sob...

