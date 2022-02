V Argentini umrlo 20 ljudi, ki so zaužili kokain s strupenimi snovmi 24ur.com V predmestju Buenos Airesa je umrlo najmanj 20 ljudi, še 74 pa jih je bilo hospitaliziranih, potem ko so zaužili kokain, ki je bil razrezan s strupeno snovjo, verjetno opioidi, so sporočile argentinske oblasti in pozvale vse tiste, ki so drogo kupili v zadnjih 24 urah, naj jo zavržejo.

