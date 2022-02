ACH Volley do tesne zmage na prvi četrtfinalni tekmi pokala Challenge 24ur.com Odbojkarji ACH Volleyja so na prvi tekmi četrtfinala evropskega pokala challenge na Azorih po izenačenem boju premagali portugalski Fonte Bastardo s 3:2 (-23, 19, -24, 21, 6) in ostajajo neporaženi na uradnih tekmah letošnje sezone.

