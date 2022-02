Zdravnik s svojo spermo na skrivaj oplodil najmanj 21 žensk SiOL.net Zdravnik za zdravljenje neplodnosti Jos Beek je z lastno semensko tekočino oplodil svoje pacientke, ki jih je zdravil med letoma 1973 in 1986. Rodile so najmanj 21 otrok, v prepričanju, da so bili darovalci anonimni.

