Jaka Blažič: Bil je pritisk zmage, a smo dokazali, da smo boljši tekmec 24ur.com Košarkarji Cedevite Olimpije so v Stožicah zabeležili četrto zmago v Evropskem pokalu. Zmaji so pokazali eno najboljših predstav v napadu, saj so presegli stotico (103:86) in so trenutno na sedmem mestu lestvice. Kapetan moštva Jaka Blažič je priznal, da je bilo pred tekmo precej pritiska, a je pomembno, da so zmagali in to z razliko, ki jim daje prednost pred turškim Bursasporjem v boju za končn...

