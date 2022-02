Nove podrobnosti umora ženske v Sevnici, našli stare in sveže sledi nasilja SiOL.net Poškodbe, ki so nastale v torek, so bile tako hude, da je zaradi njih v popoldanskih urah, nekaj ur pred prijavo, 41-letna ženska umrla, so po umoru, ki se je pred dvema dnevoma zgodil v Sevnici, danes pojasnili na Policijski postaji Sevnica. 47-letni osumljenec se je po dejanju na policijski postaji pojavil skupaj s šestimi mladoletnimi otroki.

