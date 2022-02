Matoz na sojenju Janši o razžalitvi novinark zahteva izločitev porotnice in predsednice sodišča RTV Slovenija Na ponovnem sojenju predsedniku SDS-a in premierju Janezu Janši zaradi očitkov o razžalitvi novinark RTV Slovenija, je njegov zagovornik Franci Matoz zahteval izločitev predsednice sodišča in ene od sodnic porotnic. Nasprotna stran svari pred zastaranjem.

