Kriminalisti v preiskavo suma zlorabe v cepilnem centru ZD Ljubljana 24ur.com Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da jih je Zdravstveni dom Ljubljana obvestil o sumu storitve kaznivega dejanja na cepilnem mestu. Kriminalisti so pričeli z ugotavljanjem dejstev in okoliščin dogodka. Več informacij tako še ne morejo posredovati.

