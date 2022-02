Na zemljevidu ECDC temno rdeča vsa Evropa Dnevnik Na danes posodobljenem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) so temno rdeče vse evropske države. S tem tednom so se sicer spremenila merila, na podlagi katerih pripravljajo epidemiološki zemljevid. Po novem...

Sorodno



Oglasi