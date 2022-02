Logar z latvijskim kolegom Rinkevičsom o ukrajinski krizi in krepitvi sodelovanja RTV Slovenija Slovenija in Latvija podpirata diplomatsko rešitev ukrajinske krize in si želita, da bi bil EU enoten v odzivu na varnostne grožnje, je po srečanju z latvijskim kolegom Edgarsom Rinkevičsem dejal zunanji minister Anže Logar.

