Obeta se novelacija denarnih spodbud za vlaganja v AV-produkcijo RTV Slovenija Vlada je na današnji seji v Načrt razvojnih programov za obdobje med letoma 2022 in 2025 uvrstila novelacijo projekta Denarne spodbude za vlaganja v AV produkcijo za to in prihodnje leto.

