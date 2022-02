Zdravstveni inšpektorat v minulih dveh tednih izrekel za 46.900 evrov glob 24ur.com Zdravstveni inšpektorat in inšpekcijski organi so od 17. do 30. januarja opravili skupno 13.795 nadzorov. Izrekli so 100 prekrškovnih sankcij, 493 opozoril in 626 upravnih ukrepov, so sporočili po seji vlade. Izrečeni sta bili tudi dve odločbi o prepovedi dejavnosti. Skupna vrednost izrečenih glob je znašala 46.900 evrov.

Sorodno











Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Žan Košir

Cene Prevc

Peter Prevc