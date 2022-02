Nič več ne bo tako, kot je bilo zadnjih 30 let Sportal Sobota in nedelja na olimpijskih igrah že prinašata prvi posamični tekmi v smučarskih skokih v obeh konkurencah na srednji napravi. Usoda je hotela, da na Kitajskem ne bo nobenega od branilcev olimpijskega zlata na manjši skakalnici. Pa ne le Andreas Welllinger in Maren Lundby, manjkalo bo še nekaj znanih obrazov. Zbrali smo jih deset. Koga boste vi najbolj pogrešali?

Sorodno



















Oglasi