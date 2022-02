Konec januarja je evropska varuhinja človekovih pravic Emily O’Reilly objavila mnenje, da so kratka besedilna sporočila, ki sta si jih pošiljala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in izvršni direktor farmacevtske družbe Pfizer o nakupu cepiva proti covid-19, dokumenti, do katerih javnost lahko zahteva dostop.