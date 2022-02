Vlada želi zeleni prehod pospešiti s spremenjenim zakonom o spodbujanju investicij Energetika.NET Vlada je na včerajšnji seji določila besedilo predloga novele zakona o spodbujanju investicij, s katerim želi podjetjem omogočiti »čim hitrejše in lažje prilagoditve zahtevam za zeleni prehod ter preprečiti izgubljanje konkurenčnosti podjetij v primerjavi z drugimi državami«. Državnemu zboru ga bo predložila v obravnavo in sprejetje po nujnem zakonodajnem postopku, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Sorodno























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Žan Košir

Anže Lanišek

Borut Pahor

Bojana Beović