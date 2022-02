Nevladniki: Naložbe v OVE in distribucijska omrežja treba znatno okrepiti Energetika.NET Slovenski načrt za okrevanje zaznamujejo premajhne naložbe v obnovljive vire energije (OVE), obenem pa bi bilo treba iz njega izločiti financiranje gradnje hidroelektrarne na območju Natura 2000, ocenjujejo nevladniki. Veliko prenizke pa so tudi predvidene naložbe v distribucijska omrežja, katerih razvoj je ključen za večjo integracijo OVE, opozarjajo v novem poročilu, v katerem so analizirali načrte za okrevanje in odpornost (NOO) desetih držav članic EU.

Oglasi Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Žan Košir

Anže Lanišek

Borut Pahor

Bojana Beović