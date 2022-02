Mastnak: Vsak dan je zmaga, ko si negativen 24ur.com V slovenskem taboru deskarjev na snegu največ pričakujejo od paralelnega veleslaloma alpskih disciplin, na katerem bodo 8. februarja v kvalifikacijah začeli Gloria Kotnik, Žan Košir, Rok Marguč in Tim Mastnak. Ta pravi, da je vsak dan, ko so negativni na novi koronavirus, nova zmaga. V snežnem žlebu bosta nastopila Urška Pribošič in Tit Štante.

Sorodno



Oglasi